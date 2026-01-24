Napoli torna su Juanlu | duello di mercato con la Juventus

Il Napoli riprende l'interesse per Juanlu, obiettivo già seguito in passato, in un confronto di mercato con la Juventus. La società partenopea valuta la possibilità di rinforzare l’organico attraverso opportunità provenienti dalla Spagna, mantenendo alta l’attenzione su questo profilo. La situazione si inserisce nel quadro delle strategie di mercato del club, che continua a monitorare attentamente le opzioni disponibili.

Il Napoli riapre un dossier già noto e torna a guardare in Spagna per rinforzare le corsie. In una fase segnata dall’emergenza infortuni e dalle uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang, trasferitisi rispettivamente al Nottingham Forest e al Galatasaray, la priorità è aggiungere alternative pronte. Con il rientro di Frank Anguissa e l’arrivo di Giovane Santana do Nascimento, Antonio Conte valuta anche un cambio di assetto verso il 3-5-2. In questo scenario, diventa centrale la ricerca di un esterno destro affidabile, capace di coprire tutta la fascia. Per questo il Napoli è tornato su Juanlu Sánchez, profilo già seguito a lungo la scorsa estate e considerato compatibile con le nuove esigenze tattiche. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

