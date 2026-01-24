Spezia-Avellino 1-0 solo i nervi | l’Avellino spreca tutto basta Artistico
Lo Spezia si impone 1-0 sull’Avellino grazie a un gol di Artistico al 26’. La partita, caratterizzata da poche occasioni e un andamento equilibrato, evidenzia le difficoltà dell’Avellino nel concretizzare le opportunità. Una sconfitta che sottolinea le questioni di precisione e determinazione delle due squadre, con lo Spezia che mantiene il risultato senza particolari rischi.
Lo Spezia vince senza affanni. L’Avellino perde senza appigli.Al Picco basta un gol, quello di Artistico al 26’, per chiudere una partita povera di senso e di precisione.I biancoverdi se ne vanno senza mai tirare nello specchio. Radunovic resta a guardare.Prima del calcio d’inizio c’è il silenzio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Spezia-Avellino 1-0: un gol di Artistico decide la sfida del PiccoNella partita tra Spezia e Avellino, terminata con il punteggio di 1-0, il gol di Artistico nel primo tempo ha deciso l'incontro.
Pronostico Spezia-Avellino: non succede dal 2015La sfida tra Spezia e Avellino, valida per la ventunesima giornata di Serie B, torna a confrontarsi dopo diversi anni, l'ultima volta nel 2015.
Argomenti discussi: Spezia - Avellino in Diretta Streaming | DAZN IT; Spezia–Avellino: al Picco senza scuse per una sfida che pesa; Spezia-Avellino 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; L'arbitro di Spezia-Avellino: 5 sconfitte negli 8 precedenti per i lupi.
Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e TutinoRisultato finale: Spezia-Avellino 1-0 SPEZIA Radunovic 5,5 - Mantiene la porta inviolata, ma soprattutto nel primo tempo risulta spesso impreciso nelle. tuttomercatoweb.com
Serie B, vittoria pesante per lo Spezia al Picco: Avellino battuto 1-0, decide ArtisticoIl sabato di Serie B si chiude al Picco con una sfida cruciale per la zona bassa. Lo Spezia di Donadoni, reduce da due ko consecutivi, ospita. tuttomercatoweb.com
Prima Tivvù. . Spezia - Avellino - "Stadio e Studio" in diretta - In tv seguici su Prima Tivvù Canale 17 - facebook.com facebook
Spezia-Avellino, Donadoni: “Abbiamo bisogno di due-tre risultati positivi consecutivi” x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.