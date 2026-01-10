**Tv | Can Yaman arrestato in Turchia l' attore coinvolte in un blitz antidroga**

Nella notte di Istanbul, un'operazione antidroga ha portato all'arresto di sette persone, tra cui l'attore turco Can Yaman e la cantante Selen Görgüzel. L'intervento ha coinvolto figure note del mondo dello spettacolo, evidenziando le indagini in corso nel settore delle celebrità e delle sostanze stupefacenti. La notizia suscita attenzione sulla diffusione di queste problematiche tra personaggi pubblici e sulle attività delle forze dell'ordine.

Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - Un'operazione antidroga contro il consumo di stupefacenti nel mondo delle celebrità ha scosso la notte di Istanbul, portando alla detenzione di 7 persone, tra cui il noto attore Can Yaman (protagonista di serie tv come Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare, Sandokan) e la cantante e attrice Selen Görgüzel. Lo riporta il quotidiano turco Hürriyet. Secondo la ricostruzione del quotidiano, le forze dell'ordine, agendo su mandato della Procura, hanno condotto raid in 9 diversi locali notturni della città. Durante una di queste perquisizioni, gli agenti avrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Can Yaman, che si trovava all'interno del club come cliente.

