Can Yaman arrestato in Turchia | l’attore coinvolto in un’indagine antidroga

Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia dell’arresto di Can Yaman in Turchia nell’ambito di un’indagine antidroga. L’attore, noto per ruoli in serie televisive di successo, è stato coinvolto insieme ad altre persone in un’operazione che ha portato alla loro detenzione a Istanbul. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle accuse o sulle circostanze dell’arresto.

(Adnkronos) – Can Yaman arrestato in Turchia. Un'operazione antidroga contro il consumo di stupefacenti nel mondo delle celebrità ha scosso la notte di Istanbul, portando alla detenzione di 7 persone, tra cui il noto attore turco (protagonista di serie tv come Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare, Sandokan) e la cantante e .

