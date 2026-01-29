L' asfalto rischia di cedere | strada chiusa le modifiche al traffico

Un tratto di via Redipuglia è stato chiuso al traffico dopo che i tecnici hanno scoperto una cavità sotto l’asfalto. La paura è che il cedimento possa peggiorare, visto che la cavità si è formata, molto probabilmente, a causa di perdite nell’acquedotto. I lavori di riparazione sono già in corso, ma la strada rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. La situazione preoccupa residenti e automobilisti, che devono trovare percorsi alternativi.

Nell’ambito dei lavori del cantiere del nuovo ospedale Gaslini, i tecnici hanno rilevato una cavità sotto il manto stradale di via Redipuglia, probabilmente causata da copiose perdite nei sottoservizi della rete idrica, che avrebbero potuto causare un cedimento del manto stradale. Chiusura di via.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Gaslini Strada Incidente spaventoso in Italia, coinvolte 6 auto! Gasolio sull’asfalto, strada chiusa e traffico in tilt Sversamento di acido sull'asfalto, chiusa una strada Venerdì 23 gennaio, una strada a Peschiera Borromeo è stata temporaneamente chiusa a causa di uno sversamento di acido sull'asfalto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Gaslini Strada Argomenti discussi: Asfalti e luci led in Colmata. Posteggi a rischio con i lavori; Strada per Caraffa, grosse buche sull’asfalto e rischio incidenti: cittadini esasperati; Imprese esasperate nell’area di San Grato: asfalto-groviera e degrado; Strada mulattiera per il centro commerciale: da via Cerignola alla zona Asi è un incubo per gli automobilisti. L'asfalto rischia di cedere: strada chiusa, le modifiche al trafficoIn via Redipuglia presidio della polizia locale e per una settimana è stato disposto il senso unico alternato, regolato da impianti semaforici, da monte a mare, per consentire ai residenti di accedere ... genovatoday.it Napoli paralizzata dalla pioggia, l’asfalto cede: via Acton in ginocchioBasta un temporale per mandare in crisi la viabilità cittadina: buche, allagamenti e traffico deviato riaccendono l’allarme sulla fragilità delle strade dopo i recenti lavori. Napoli si ferma di nuovo ... cronachedellacampania.it YouTG.net. . Ripartono a Monserrato i lavori di rifacimento dell’asfalto nelle principali strade cittadine. I cittadini esprimono però i loro dubbi. Riapre, dopo i disagi causati dal maltempo, il cantiere di via Cesare Cabras, già avviato una decina di giorni fa e che a - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.