L' arte come motore del sapere | a Palermo il 3° convegno nazionale Artedu 2026

A Palermo si apre il terzo convegno nazionale Artedu 2026, dedicato a ripensare l’educazione attraverso le arti. Per due giorni, docenti, studenti e artisti si riuniscono per discutere di come l’arte possa diventare uno strumento di trasformazione nelle pratiche scolastiche. L’evento si svolge tra i dipartimenti di Architettura e Scienze, coinvolgendo figure provenienti da tutta Italia.

Ridefinire le pratiche educative attraverso il potere trasformativo dell’arte. È questo l’obiettivo di Artedu 2026, il 3° Convegno Nazionale sulla Didattica per le Arti Figurative e Performative, che si terrà il 19 e 20 febbraio 2026 presso i Dipartimenti Darch (Architettura) e Sppeff (Scienze.🔗 Leggi su Palermotoday.it

