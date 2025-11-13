Il sogno di Irene accende Palermo | il 22 novembre il 3° Convegno Nazionale di ALTo sul tumore ovarico

Medici, ricercatori e pazienti insieme per costruire una rete di cura e consapevolezza attiva contro una malattia ancora troppo silenziosa. PAESTUM – Si terrà il 22 novembre, dalle ore 8:30 alle 14:00, presso la Sala Sicindustria, in via Alessandro Volta 44 a Palermo, la terza edizione del Convegno Nazionale “Il sogno di Irene vive in ALTo”, promosso dall’Associazione ALTo, Lotta al Tumore Ovarico APS ETS. L’appuntamento, che vede il patrocinio delle associazioni LILT, “Loto”, “Il Giardino di Lù” e “Insieme si può”, riunirà alcuni tra i maggiori esperti italiani di oncologia ginecologica per discutere di diagnosi precoce, genetica e percorsi terapeutici, in un confronto aperto tra mondo scientifico e associazionismo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

