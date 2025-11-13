Il sogno di Irene accende Palermo | il 22 novembre il 3° Convegno Nazionale di ALTo sul tumore ovarico

Parlami.eu | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medici, ricercatori e pazienti insieme per costruire una rete di cura e consapevolezza attiva contro una malattia ancora troppo silenziosa. PAESTUM – Si terrà il 22 novembre, dalle ore 8:30 alle 14:00, presso la Sala Sicindustria, in via Alessandro Volta 44 a Palermo, la terza edizione del Convegno Nazionale “Il sogno di Irene vive in ALTo”, promosso dall’Associazione ALTo, Lotta al Tumore Ovarico APS ETS. L’appuntamento, che vede il patrocinio delle associazioni LILT, “Loto”, “Il Giardino di Lù” e “Insieme si può”, riunirà alcuni tra i maggiori esperti italiani di oncologia ginecologica per discutere di diagnosi precoce, genetica e percorsi terapeutici, in un confronto aperto tra mondo scientifico e associazionismo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

il sogno di irene accende palermo il 22 novembre il 3176 convegno nazionale di alto sul tumore ovarico

© Parlami.eu - Il sogno di Irene accende Palermo: il 22 novembre il 3° Convegno Nazionale di ALTo sul tumore ovarico

Contenuti che potrebbero interessarti

Il sogno di Irene accende Palermo: il 22 novembre il 3° Convegno Nazionale di ALTo sul tumore ovarico - Si terrà il 22 novembre, dalle ore 8,30 alle 14,00, presso la Sala Sicindustria, in via Alessandro Volta 44 a Palermo, la terza edizione del Convegno Medici, ricercatori e pazienti insieme per costrui ... Si legge su marigliano.net

Cerca Video su questo argomento: Sogno Irene Accende Palermo