Giorgio Mulè ROMA – Giovedì 4 dicembre, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “La formazione professionale come motore del made in Italy: strategia, competenze e sviluppo sostenibile e inclusivo”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “La formazione professionale come motore del made in Italy”, convegno con Mulè

