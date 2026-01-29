L' Al Hilal pareggia al 90' la reazione di Inzaghi è tutta da vedere

L'Al Hilal di Simone Inzaghi ottiene un punto importante in casa dell'Al Qadsiah. La partita si chiude sul 2-2, con il pareggio arrivato proprio nei minuti finali, al 90', grazie a un gol di Al-Dawsari. Inzaghi si lecca i baffi, ma anche con qualche dubbio, perché la sua squadra ha rischiato di perdere una vittoria già quasi conquistata. La classifica lo vede ancora in testa alla Saudi Pro League, ma il finale di partita ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Dopo diciotto giornate, l'Al Hilal di Simone Inzaghi si conferma la prima forza della Saudi Pro League, anche grazie al 2-2 maturato in casa dell'Al Qadsiah di Mateo Retegui, con il pareggio acciuffato al 90' e realizzato da Al-Dawsari. La reazione dell'ex allenatore dell'Inter è tutta un programma.

