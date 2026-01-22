Terzo posto per l’AKA - Accademia Karate Arezzo all’Open di San Marino

L’AKA - Accademia Karate Arezzo si è piazzata al terzo posto nell’Open di San Marino, evento di rilievo nel panorama del karate internazionale. La competizione si è svolta il 22 gennaio 2026, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di confronto e crescita. Questo risultato testimonia l’impegno e la preparazione della squadra, rafforzando la presenza dell’istituto nel circuito agonistico nazionale e internazionale.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Terzo posto per l’AKA - Accademia Karate Arezzo al Karate Open di San Marino. La manifestazione internazionale, giunta alla diciassettesima edizione, ha riunito sessantanove società dall’Italia e dall’estero per un confronto tra tutte le categorie di gara dall’Under10 ai Senior, con le atlete e gli atleti aretini che sono riusciti a imporsi con tre ori, quattro argenti, quattro bronzi e altri positivi piazzamenti. La somma di tutti i risultati è valsa il posto sul podio per l’Accademia Karate Arezzo guidata dai Maestro Enzo Bertocci e Roberto Petrini in una classifica in cui erano presenti alcune delle principali società della FIJLKAM tra Polizia di Stato di Roma, Centro Sportivo Farnesiana di Piacenza e Yamaguchi Tavernelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Terzo posto per l’Accademia Karate Arezzo all’Open internazionale di San MarinoL’Accademia Karate Arezzo si è piazzata al terzo posto all’Open internazionale di San Marino, giunto alla 17esima edizione.

