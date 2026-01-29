L' agente segreto intervista a Wagner Moura | lo squalo come metafora e la sfida a Bolsonaro

L’attore brasiliano Wagner Moura ha parlato della sua ultima interpretazione, spiegando come lo squalo sia diventato una metafora potente nel suo film. Durante l’intervista, Moura ha anche raccontato della sfida politica contro Bolsonaro, che ha influenzato il suo lavoro. Nel film, il ricordo di Cary Grant e la memoria storica si intrecciano con le tensioni attuali, dando vita a un’opera che ha già attirato l’attenzione come uno dei più interessanti dell’anno.

Memoria, resistenza politica e quell'omaggio a Cary Grant: l'attore (fenomeno) e il regista Kleber Mendonça Filho raccontano a Movieplayer uno dei film più belli (e più importanti) dell'anno. "Sono nato nel 1976. La dittatura è poi finita nell'85, ma gli echi sono rimasti. Nel 2019 ho diretto Marighella, film sul leader della resistenza armata brasiliana, poi censurato da Bolsonaro", dice Wagner Moura, durante il ristretto incontro stampa a cui abbiamo partecipato. L'attore, attualmente il migliore in circolazione (un Golden Globe e una nomination all'Oscar), è il protagonista de L'Agente Segreto, diretto da Kleber Mendonça Filho. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Approfondimenti su Wagner Moura

Wagner Moura, attore brasiliano, ha saputo distinguersi grazie a un'ampia gamma di interpretazioni, da Pablo Escobar in Narcos a personaggi complessi in Tropa de Elite e Civil War.

Ultime notizie su Wagner Moura

