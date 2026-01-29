L’Agcom mette sotto osservazione Falsissimo | al vaglio le puntate nelle quali Fabrizio Corona parla di Signorini e altri volti Mediaset ‘Sotto esame’ anche la copertura tv di Garlasco e non solo

L’Agcom ha deciso di controllare il canale YouTube Falsissimo di Fabrizio Corona. L’autorità ha avviato verifiche sulle puntate in cui Corona parla di Signorini e altri volti Mediaset. La decisione arriva dopo le proteste dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione nazionale della stampa. L’Agcom vuole capire se ci sono violazioni delle regole sulla comunicazione e il rispetto delle norme.

L' Agcom ha deciso di avviare alcune verifiche sul canale Youtube Falsissimo di Fabrizio Corona. A renderlo noto è la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, al termine della seduta del 28 gennaio, ha comunicato di aver dato mandato ai propri Uffici di " verificare eventuali profili di competenza " in relazione alle recenti puntate del programma, anche alla luce delle prese di posizione dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione nazionale della stampa. In una nota, l'Agcom spiega che le verifiche si collocano nell'ambito della delibera che introduce le linee guida per l'applicazione del Testo unico dei servizi di media audiovisivi da parte degli influencer, insieme al relativo Codice di condotta.

