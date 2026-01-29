L' aeroporto di Niamey che ospita militari italiani è sotto attacco
Questa mattina l’aeroporto di Niamey, in Niger, è stato preso d’assalto. Militari italiani tra i circa 300 presenti sul posto si sono trovati nel cuore di un attacco improvviso. La situazione resta molto tesa, con scontri ancora in corso e nessuna conferma sui feriti finora. La polizia e le forze di sicurezza stanno intervenendo per cercare di controllare la zona.
In queste ore l'aeroporto di Niamey, in Niger, che ospita un contingente di circa 300 militari italiani è sotto attacco. Nella struttura si ritiene sia ancora stoccata un'elevata quantità di yellowcake, l'uranio estratto dalla miniera di Arlit, nel nord del paese, e in attesa di essere completamente trasferita in Russia, dove è stato venduto alla compagnia Rosatom. Le immagini mostrano un attacco sferrato forse con droni mentre nei video pubblicati dall'interno del Terminal i passeggeri in attesa di partire hanno preso riparo. Alcuni bersagli sono stati colpiti, come si evince dalle colonne di fumo e dalle esplosioni che si sentono in altre testimonianze video. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
