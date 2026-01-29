L' aeroporto di Niamey che ospita militari italiani è sotto attacco

Questa mattina l’aeroporto di Niamey, in Niger, è stato preso d’assalto. Militari italiani tra i circa 300 presenti sul posto si sono trovati nel cuore di un attacco improvviso. La situazione resta molto tesa, con scontri ancora in corso e nessuna conferma sui feriti finora. La polizia e le forze di sicurezza stanno intervenendo per cercare di controllare la zona.

