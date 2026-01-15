Ladro accoltellato durante una rapina in villa | si cercano i complici il proprietario non è indagato

Sono in corso approfondimenti sulla morte di Adamo Massa, rapinatore di 37 anni, avvenuta a Lonate Pozzolo durante una rapina in una villa. Il proprietario non risulta indagato. Le autorità cercano eventuali complici e stanno ricostruendo le dinamiche dell’incidente, che ha portato all'accoltellamento fatale del ladro.

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Adamo Massa, il rapinatore di 37 anni residente in un campo nomadi di via Unione Sovietica a Torino, accoltellato a Lonate Pozzolo (Varese) dal proprietario di casa durante un furto degenerato.Il caso è finito sulla scrivania della pm della procura di.

Varese, ladro accoltellato dal padrone di casa durante un furto: muore in ospedale abbandonato dai complici - Rapina finita male a Varese: un ladro accoltellato durante un furto muore in ospedale dopo essere stato abbandonato dai complici. notizie.it

Ladro accoltellato dal proprietario durante la rapina in villa: morto in ospedale - La tragedia durante una colluttazione con il padrone di casa che li aveva scoperti ... today.it

“Ha fatto bene. A me dispiace, però lui si è difeso in casa sua”. Queste le parole di un parente del proprietario dell’abitazione di via Montello, a Lonate Pozzolo, dove un ladro è morto accoltellato durante un tentativo di furto. Il proprietario di casa è stato sveglia facebook

Ladro, abbandonato in ospedale dai complici, muore poco dopo. Era stato accoltellato dal padrone della villa che stava derubando x.com

