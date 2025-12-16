Ladri nello store di animali Sparita la cassaforte

Nella notte tra domenica e lunedì, il market L’Isola dei Tesori di Carpi è stato teatro di un furto: la cassaforte è scomparsa misteriosamente. L’allarme, attivato poco prima delle quattro, ha fatto intervenire le forze di vigilanza, ma dirottato dall’autore del colpo, che ha fatto perdere le proprie tracce.

Scomparsa nel nulla la cassaforte del market L'Isola dei Tesori in via degli Inventori a Carpi. Poco prima delle quattro, la notte tra domenica e lunedì, è partito l'allarme collegato con l'istituto di vigilanza. In pochi minuti la banda di malviventi è entrata in azione: ha sfondato la porta vetrata sul retro e mandato in frantumi l'allarme. Forzato l'accesso, i due malviventi entrati, si sono diretti spediti verso l'ufficio del direttore e con facilità hanno manomesso l'uscio della direzione che ospitava la cassaforte di piccole dimensioni. Poco dopo sono usciti con il pesante bottino verso l'auto del complice che li aspettava.

