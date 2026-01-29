La Virtus a Monaco venerdì 30 gennaio per far saltare il banco Dove vederla in tv
Bologna 29 gennaio 2026 - La Virtus prova a far saltare il banco e battere a domicilio il Monaco. Domani alle ore 19.30 la formazione di Dusko Ivanovic scende in campo sul parquet della Salle Gaston Medecin nel Principato di Monaco per affrontare i monegaschi. Viste la classifica, la situazione infortunati e la qualità di organico degli avversari, servirà una super prestazione da parte della Virtus per riuscire a passare in casa del Monaco. Nonostante una situazione non facile nemmeno in chiave Monaco, problemi nel pagamento di stipendio e volontà di qualche giocatore di scioperare, la Virtus si presenta alla sfida di domani pomeriggio senza Alen Smailagic, anche con indisponibili Carsen Edwards, che sta recuperando da una sindrome influenzale e Alessandro Pajola per un’infiammazione al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
