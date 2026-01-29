La Virtus Bologna parte stasera per Monaco, con l’obiettivo di sorprendere il Monaco in trasferta. La partita è in programma domani alle 19 e sarà trasmessa in diretta in tv. I bolognesi cercano una vittoria importante per rafforzare la loro posizione in classifica, mentre i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo. La squadra di coach Scariolo si prepara a scendere in campo con determinazione, consapevole dell’occasione di fare un passo avanti in questa fase della stagione.

Bologna 29 gennaio 2026 - La Virtus prova a far saltare il banco e battere a domicilio il Monaco. Domani alle ore 19.30 la formazione di Dusko Ivanovic scende in campo sul parquet della Salle Gaston Medecin nel Principato di Monaco per affrontare i monegaschi. Viste la classifica, la situazione infortunati e la qualità di organico degli avversari, servirà una super prestazione da parte della Virtus per riuscire a passare in casa del Monaco. Nonostante una situazione non facile nemmeno in chiave Monaco, problemi nel pagamento di stipendio e volontà di qualche giocatore di scioperare, la Virtus si presenta alla sfida di domani pomeriggio senza Alen Smailagic, anche con indisponibili Carsen Edwards, che sta recuperando da una sindrome influenzale e Alessandro Pajola per un’infiammazione al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus a Monaco venerdì 30 gennaio per far saltare il banco. Dove vederla in tv

Approfondimenti su Virtus Monaco

Ultime notizie su Virtus Monaco

Virtus Bologna in emergenza a Monaco: tre assenze, si ferma PajolaSituazione di emergenza per la Virtus Bologna domani a Montecarlo. Coach Dusko Ivanovic al netto del recupero di Karim Jallow dovrà fare a meno di tre ... pianetabasket.com

La Virtus a Monaco venerdì 30 gennaio per far saltare il banco. Dove vederla in tvI bianconeri in Eurolega devono fare i conti con molti infortunati, da Smailagic a Edwards e Pajola, ma sono decisi a passare in casa dei monegaschi. Ivanovic e Vildoza: Una gara complessa ... sport.quotidiano.net

AS Monaco-Virtus Bologna: Carsen Edwards in dubbio per la sfida di EuroLega in programma venerdì 30 Gennaio - facebook.com facebook

Carsen Edwards verso l'assenza a Monaco @VirtusBo x.com