Anziano scompare in Florida | trovato vivo dopo quattro giorni Il video del miracolo del Ringraziamento

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 86enne scomparso nei boschi di Sebastian, Florida, per quasi quattro giorni è stato ritrovato vivo proprio nel Giorno del Ringraziamento. "Non immaginavo che, quando è uscito alle due, non l’avrei più visto per 81 ore", ha ammesso la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

