Anziano scompare in Florida | trovato vivo dopo quattro giorni Il video del miracolo del Ringraziamento
Un 86enne scomparso nei boschi di Sebastian, Florida, per quasi quattro giorni è stato ritrovato vivo proprio nel Giorno del Ringraziamento. "Non immaginavo che, quando è uscito alle due, non l’avrei più visto per 81 ore", ha ammesso la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Anziano scompare in Florida: trovato vivo dopo quattro giorni. Il video del “miracolo del Ringraziamento” - Per quasi quattro giorni, Donald Keaton, 86 anni, è rimasto disperso nei boschi di Sebastian, in Florida, lasciando familiari e soccorritori con il fiato sospeso. Riporta fanpage.it