Bimbo di 10 anni scompare dopo la scuola trovato sepolto vivo dopo tre giorni | È stato lo zio

Un bambino di 10 anni, Amir Alcedduh, scomparso dopo la scuola ad Hatay, in Turchia, è stato ritrovato vivo dopo tre giorni. Seppellito sotto terra e massi con una ferita alla testa, il suo ritrovamento ha sconvolto la comunità. Le indagini hanno portato alla scoperta che lo zio del ragazzo sarebbe coinvolto nel suo rapimento.

Un bambino di 10 anni, Amir Alcedduh, di origini siriane, è stato trovato dopo tre giorni di ricerche a Hatay, in Turchia, sepolto da terra e massi e con una profonda ferita alla testa. "Urlava da sotto le rocce - ha raccontato il volontario che lo ha tratto in salvo -. Ho sollevato almeno sette. 🔗 Leggi su Today.it

