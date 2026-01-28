Il premier slovacco Robert Fico ha smentito categoricamente le affermazioni di Politico, secondo cui avrebbe parlato dello stato di salute mentale di Donald Trump. Fico spiega di non aver mai fatto quelle dichiarazioni e si difende dalle polemiche scaturite dopo l’articolo della testata americana. La polemica si accende e la verità resta da chiarire.

La testata Politico riporta alcune affermazioni che avrebbe fatto il premier della Slovacchia Robert Fico sullo stato di salute mentale di Donald Trump, polemica per le smentite Lo stato psicologico del presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna al centro del dibattito politico e mediatico internazionale. A riaccendere le polemiche è un’indiscrezione di Politico che riferisce di forti preoccupazioni espresse, in via riservata, da leader e diplomatici europei dopo l’incontro tra Trump e il premier slovacco Robert Fico a Mar-a-Lago. Secondo la testata, Fico sarebbe rimasto perplesso dall’atteggiamento del presidente a stelle e strisce durante il faccia a faccia nella residenza in Florida e avrebbe condiviso le sue impressioni con alcuni capi di Stato e di governo dell’Ue durante il Consiglio europeo informale svoltosi a Bruxelles la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ‘Fico traumatizzato dalla salute mentale di Trump’, ma il premier slovacco smentisce Politico

Approfondimenti su Fico Trump

Durante il vertice dell’Unione Europea di lunedì, il premier slovacco Robert Fico ha rivelato di essere rimasto scioccato dallo stato mentale di Donald Trump, incontrato pochi giorni prima.

Il premier slovacco Robert Fico critica le dichiarazioni di Costa sulla guerra in Ucraina, sottolineando che il focus dovrebbe essere sull'insensato massacro quotidiano di civili e soldati di entrambe le parti, anziché sulla questione dei finanziamenti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fico Trump

Argomenti discussi: L’Ussi Palermo assegna il premio Renzo Barbera.

«Fico traumatizzato dalla salute mentale di Trump». Il premier slovacco costretto a smentireIl premier slovacco: «Nessuno ha sentito nulla, nessuno ha visto nulla, non ci sono testimoni, ma nulla ha impedito al portale Politico di inventare bugie» ... ilsole24ore.com

'Fico allarmato da salute mentale di Trump'. Ma il premier slovacco smentisce PoliticoIl primo ministro slovacco Robert Fico è tornato da Mar-a-lago traumatizzato dalle condizioni della salute mentale di Donald Trump. E' quanto scrive Politico.eu citando cinque funzionari ai quali, ... ansa.it

Il premier slovacco Fico, uno di destra come Salvini o Meloni, ha incontrato Trump ed è "rimasto traumatizzato dalla salute mentale di Donald". Poi ha cercato di smentire, ma è evidente che ha visto in Trump uno psicopatico pericoloso. In confidenza lo dice an x.com

Raffaella Fico e il dolore per la perdita del suo bambino: “È stato un vero parto con 5 ore di travaglio.” #Verissimo - facebook.com facebook