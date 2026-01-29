La stampa bambi | il deercore animalier più desiderato

La moda animalier torna di moda tra i giovani e si fa strada anche tra gli appassionati di street style. Il deercore, uno stile che richiama i cervi e le atmosfere naturali, conquista i negozi e i social. Le immagini di giacche, accessori e capi con motivi animalistici sono ormai ovunque. Chi cerca un look che unisca stile e un tocco di natura, trova nel deercore una scelta facile e immediata. La tendenza si evolve, ma non scompare: si adatta e si reinventa.

Life&People.it Nel grande ciclo delle tendenze, nulla scompare davvero: tutto si trasforma, si sposta di significato, cambia contesto. La stampa bambi nasce proprio da questa dinamica sottile, quasi ironica. Se l’animalier classico ha sempre evocato forza, istinto, sensualità dichiarata, oggi qualcosa si muove in direzione opposta. Il nuovo desiderio estetico non seduce in modo esplicito, è più ambiguo, più narrativo, più stratificato, è qui che entra in scena la stampa bambi, – o anche wilderkind print – diventata il nuovo codice visivo di una femminilità — e non solo — meno aggressiva, ma non per questo meno potente.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Deercore è la tendenza moda dell'attuale stagione, caratterizzata dall'uso di stampe animalier ispirate ai manti dei cerbiatti e altri animali selvatici.

Nel 2026, la tendenza animalier si trasforma introducendo la stampa tigrata, che si afferma come elemento distintivo nelle nuove collezioni.

L'animalier più desiderato del momento è quello che non ti aspetti: la stampa Bambi ci ha già conquistatoSi chiama Deercore ed è la tendenza che vuole abiti e accessori rivestiti con il manto puntinato di cerbiatti & Co. Più gentile del leopardato, più raffinato del pitonato, ecco da dove arriva e perché ... vanityfair.it

La stampa cervo è il nuovo animalierDiamo tutte il benvenuto al #Bambicore e indossiamo la fantasia che sta conquistando tutte le it girl del Pianeta. Quest'inverno le fashion addicted sostituiscono la stampa leopardata con quella cervo ... msn.com

