Nel 2026, la tendenza animalier si trasforma introducendo la stampa tigrata, che si afferma come elemento distintivo nelle nuove collezioni. Dopo il successo del 2025, caratterizzato da motivi maculati, pitonati e zebre, questa evoluzione offre un’interpretazione più audace e raffinata delle texture animalier, confermando il loro ruolo nel panorama della moda contemporanea.

Il 2025 è stato l’anno del maculato: che ha dominato look street style e passerelle, insieme a stampe pitonate e zebrate. Nel 2026 la tendenza si evolve e ruggisce nella sua declinazione più audace: la stampa tigrata, protagonista delle nuove collezioni e delle uscite di molte icone di stile. In questo nuovo capitolo fashion, la stampa tigrata si afferma come nuova specie dell’animalier, reinterpretando le strisce selvagge in chiave contemporanea e sofisticata, perfetta per capispalla, abiti e accessori che catturano l’attenzione. Rihanna, nel cuore di New York lo scorso 19 gennaio 2026, è stata avvistata con un cappotto in jacquard tiger?print firmato Alaïa, abbinato a pumps coordinati nello stesso motivo, labbra rosso fuoco e occhiali oversize — un look che funge da manifesto urbano della stampa tigrata nel guardaroba invernale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel 2026 la tendenza animalier si evolve nella sua declinazione più audace: la stampa tigrata, protagonista delle nuove collezioni e non solo

La popstar rilancia l’animalier più audace della stagioneRihanna reinventa lo stile con un animalier audace, capace di adattarsi a diverse occasioni.

Gioseppo Woman anticipa la SS 26 con “Il Capriccio”: una capsule audace tra istinto, animalier e nuove silhouetteGioseppo Woman presenta “Il Capriccio”, una capsule collection che anticipa la stagione Spring Summer 2026.

