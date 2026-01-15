L' animalier più desiderato del momento è quello che non ti aspetti | la stampa Bambi ci ha già conquistato
Deercore è la tendenza moda dell'attuale stagione, caratterizzata dall'uso di stampe animalier ispirate ai manti dei cerbiatti e altri animali selvatici. Questa linea stilistica si distingue per un look sobrio e raffinato, ideale per chi desidera aggiungere un tocco naturale e delicato al proprio guardaroba. La stampa Bambi, simbolo di questa tendenza, sta conquistando sempre più appassionati di moda che cercano eleganza senza eccessi.
Si chiama Deercore ed è la tendenza che vuole abiti e accessori rivestiti con il manto puntinato di cerbiatti & Co. Più gentile del leopardato, più raffinato del pitonato, ecco da dove arriva e perché piace così tanto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Victoria di Svezia e quell'audace abito animalier con il dettaglio che non ti aspetti
Leggi anche: Spalletti alla Juventus: ha già stabilito un record dopo il suo approdo sulla panchina bianconera. La curiosità che non ti aspetti sul nuovo allenatore della Vecchia Signora
UGG Tazz Plain – Stampa animalier, comfort assoluto Il sabot più desiderato dell’inverno si rifà il look: le nuove UGG Tazz Plain Animalier mixano la comodità iconica del brand con una stampa wild irresistibile. Per chi ama distinguersi anche nei momenti c facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.