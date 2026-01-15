L' animalier più desiderato del momento è quello che non ti aspetti | la stampa Bambi ci ha già conquistato

Deercore è la tendenza moda dell'attuale stagione, caratterizzata dall'uso di stampe animalier ispirate ai manti dei cerbiatti e altri animali selvatici. Questa linea stilistica si distingue per un look sobrio e raffinato, ideale per chi desidera aggiungere un tocco naturale e delicato al proprio guardaroba. La stampa Bambi, simbolo di questa tendenza, sta conquistando sempre più appassionati di moda che cercano eleganza senza eccessi.

Si chiama Deercore ed è la tendenza che vuole abiti e accessori rivestiti con il manto puntinato di cerbiatti & Co. Più gentile del leopardato, più raffinato del pitonato, ecco da dove arriva e perché piace così tanto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

