Questa sera circa 500 tifosi amaranto partono alla volta di Guidonia Montecelio. Sono pronti a sostenere la loro squadra in trasferta, dove alle 20 si giocherà la partita di domani sera. La maggior parte dei supporter ha già acquistato il biglietto e si prepara a seguire la squadra fino in Lazio.

Sono circa 500, per il momento, i tifosi amaranto che hanno acquistato il biglietto per lo stadio di Guidonia Montecelio e che sosterranno dunque la squadra in Lazio per la partita di domani sera alle ore 20.30. Manca ancora tutta la giornata di oggi, peraltro, alla chiusura della prevendita, il che potrebbe far salire ancora il numero di sostenitori aretini al seguito. Ennesima risposta importante, insomma, della tifoseria amaranto, che in trasferta si conferma tra le più numerose di tutta la serie C. I titoli d’accesso per la gradinata ospiti sono ancora in vendita sul circuito CiaoTickets, online e nei punti vendita autorizzati, al costo di 13,50 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La squadra in partenza con 500 tifosi al seguito

