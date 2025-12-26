Fiorentina parte la missione Parma | al seguito 3.500 tifosi La probabile formazione

Firenze, 26 dicembre 2025 - In mezzo alle festività natalizie, la speranza dei tifosi della Fiorentina è che il Capodanno possa essere ancora un pizzico più dolce di quanto lo sia stato il Natale. Reso meno amaro dalla netta vittoria contro l'Udinese, ma trascorso comunque all'ultimo posto in classifica. I gigliati hanno lavorato al Viola Park sia nel giorno di Natale che in quello di Santo Stefano, con il gruppo poi in partenza alla volta del ritiro di Parma. Partita chiave nella rincorsa salvezza, da non fallire per dare continuità alla vittoria contro l'Udinese di Runjaic. I tifosi viola ci credono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

