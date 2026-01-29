Il 23enne Mattia Scutti è stato condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso la zia, Laura Frosecchi. La sentenza arriva dopo il processo in abbreviato, confermando la gravità del caso. La tragedia si è consumata a Chiesanuova, dove il giovane ha sparato alla zia nel forno, provocandone la morte.

FIRENZE Delitto di Chiesanuova, il 23enne Mattia Scutti è stato condannato a 14 anni per l’omicidio della zia, Laura Frosecchi. Accadde il 17 ottobre del 2024: armato di una vecchia pistola, Scutti si presentò alla bottega di alimentari gestita dalla donna e fece fuoco. Venne arrestato poco dopo: si era nascosto poco lontano da casa sua e dal forno ’Da Graziella’, famosa per la sua schiacciata. Ieri l’epilogo: Scutti, accusato di omicidio ma non appesantito dalle aggravanti, ha potuto aderire all’abbreviato – rito che prevede lo sconto di un terzo della pena – e della ’diminuente’ per una perizia che gli ha riconosciuto una capacità d’intendere parziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sentenza in abbreviato. Uccise la zia sparandole nel forno. Il nipote condannato a 14 anni

Mattia Scutti, 29 anni, ha ricevuto una condanna a 14 anni di carcere per aver ucciso la zia, Laura Frosecchi, il 17 ottobre 2024.

