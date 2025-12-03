Gioielliere di Cuneo uccise i rapinatori che tenevano la moglie in ostaggio | condannato a 14 anni in appello

È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero, 72 anni, il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo) uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La condanna è a 14 anni e 10 mesi di carcere, in primo grado ad Asti era stata inflitta una pena di 17 anni. Il gioiellere di Cuneo aveva subito già 6 rapine. Nella gioielleria, la coppia di anziani gioiellieri aveva già subito cinque rapine, in particolare furti con spaccate. Una condanna che ha gettato nello sconforto e nell’incredulità l’anziano gioielliere. «Alla mia età – ha detto Roggero – significa stabilire per me l’ergastolo solo per aver difeso la mia famiglia e me stesso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gioielliere di Cuneo uccise i rapinatori che tenevano la moglie in ostaggio: condannato a 14 anni in appello

