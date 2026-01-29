La scoperta dei resti della basilica di Vitruvio a Fano apre nuovi scenari sulla storia locale. Gli archeologi continuano a scavare e a portare alla luce dettagli che cambiano la mappa delle antiche province romane. La scoperta potrebbe portare a ridisegnare i confini storici di questa zona, creando una nuova “Provincia chiamata Fano Flaminia”. La notizia ha già suscitato l’interesse di storici e studiosi, pronti a studiare più a fondo i resti e il loro significato.

Fano, 29 gennaio 2026 – La scoperta dei resti della basilica di Vitruvio non si ferma all’archeologia. Per una parte della città diventa il segno concreto di un ruolo che Fano avrebbe smesso di esercitare solo formalmente, non nella sostanza: quello di baricentro naturale tra costa ed entroterra, lungo l’asse della via consolare Flaminia. Ed è proprio da qui che il Comitato per la nuova Provincia rilancia una proposta: la nascita di una Provincia di Fano-Flaminia (FF). "La nuova provincia si fonderebbe su un’unità geografica, storica e culturale ben definita”. Nel documento diffuso dal Comitato guidato dal presidente Tarcisio Armanni e dal segretario Stefano Alessandrini si sottolinea come la proposta di Fano Provincia non nasca da una suggestione estemporanea, ma da una visione territoriale precisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scoperta della Basilica di Vitruvio ridisegna i confini: “Una nuova Provincia chiamata ‘Fano Flaminia’”

