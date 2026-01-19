Ritrovati a Fano i resti della Basilica di Vitruvio Acquaroli | Scoperta sensazionale Marche centrali nella cultura internazionale

FANO – «La scoperta rappresenta veramente qualche cosa di eccezionale nella storia dell'archeologia, dell'architettura e della morfologia della città di Fano, di cui già avevamo colto un'enorme importanza». Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli in videocollegamento alla conferenza.🔗 Leggi su Anconatoday.it Fano, ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio

A Fano, negli scavi sotto piazza Andrea Costa, sono stati rinvenuti resti della Basilica di Vitruvio. Le strutture romane, tra cui colonne di considerevoli dimensioni, suggeriscono la presenza di un edificio pubblico di grande importanza. Questo ritrovamento offre nuovi spunti sulla storia e l’urbanistica della città durante l’epoca romana. La Basilica di Vitruvio emerge dagli scavi a Fano. Il ministro Giuli: “Scoperta storica attesa da 2mila anni”

A Fano sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica. Il ministro Giuli ha commentato che si tratta di una scoperta attesa da circa duemila anni, che apre nuove prospettive sulla storia antica della regione. L’indagine archeologica rappresenta un passo fondamentale per la comprensione del passato locale e per la valorizzazione del patrimonio culturale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. A Fano ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio - Durante gli scavi nel centro storico sono emersi i resti di un edificio romano che potrebbe essere la leggendaria Basilica progettata da Vitruvio. tg24.sky.it

