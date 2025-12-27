La scommessa del sindaco per il 2026 | Anno cruciale per il nuovo palas
di Anna Marchetti "Il 2026 sarà l’anno cruciale per il nuovo palasport, per decidere dove realizzarlo e per la sua progettazione". Lo ha accennato il sindaco Luca Serfilippi al termine della conferenza stampa di fine anno che si è svolta il 24 dicembre, nel foyer del Teatro della Fortuna, mentre non lo ha neppure nominato l’assessore allo Sport Alberto Santorelli concentrato sulla palestra all’ex mattatoio, il cui cantiere, assicura, "partirà nel 2026". Sull’avvio dei lavori del palazzetto dello sport, Serfilippi ha parlato del 2027, forse il 2028, e comunque dove si farà è ancora tutto da chiarire: all’ex zuccherificio se andrà in porto la permuta con l’area di Chiaruccia (la stima dei terreni affidata all’Agenzia delle Entrate dovrebbe essere consegnata – sempre secondo Serfilippi – a febbraio 2026) altrimenti si dovrà ipotizzare una nuova collocazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Congressi, al Palas è sempre tutto esaurito. Il sindaco: "L'obiettivo è costruire un 'Palas 2' al mare"
Leggi anche: Il 2026, un anno cruciale per l’Intelligenza Artificiale
La scommessa del sindaco per il 2026: Anno cruciale per il nuovo palas; Sindaco Follonica: 'Niente ippica nel 2026, al lavoro su bando e tutela dell'impianto'; Dopo anni d'assenza, l'horror comedy torna su Apple TV con Widow's Bay.
Il sindaco Sala tra bilancio dell’anno e futuro: «Sicurezza e disagio, priorità 2026. Serve un assessore competente» - E inoltre: «Anna Scavuzzo ha fatto la vicesindaco per 11 anni non ha solo diritto a candidarsi, ma è logico ci pensi» ... msn.com
Il sindaco Conti e l'anno che verrà: "Nel 2026 l'obiettivo è chiudere partite dell'area del Santa Chiara e della tramvia" - Nel tradizionale appuntamento di chiusura dell'anno con la stampa, il primo cittadino ha stilato il bilancio del 2025 e gettato lo sguardo sulle sfide che attendono Pisa nei prossimi mesi I piedi ben ... pisatoday.it
San Benedetto, oggi gli assessori restituiscono le deleghe. Il sindaco: «Addio ai cantieri con il commissario, il 2026 sarebbe stato l’anno cruciale» - sono dovuto intervenire personalmente, figurarsi se potranno andare avanti senza una guida politica ... corriereadriatico.it
CAIVANO NON SI FERMA: IL SUCCESSO DELLA NUOVA ERA Nemmeno la pioggia ha fermato il cambiamento. Il Sindaco Antonio Angelino vince un'altra scommessa: la ZTL ha funzionato alla grande, portando ordine e vivibilità nonostante il maltempo. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.