La scommessa del sindaco per il 2026 | Anno cruciale per il nuovo palas

di Anna Marchetti "Il 2026 sarà l'anno cruciale per il nuovo palasport, per decidere dove realizzarlo e per la sua progettazione". Lo ha accennato il sindaco Luca Serfilippi al termine della conferenza stampa di fine anno che si è svolta il 24 dicembre, nel foyer del Teatro della Fortuna, mentre non lo ha neppure nominato l'assessore allo Sport Alberto Santorelli concentrato sulla palestra all'ex mattatoio, il cui cantiere, assicura, "partirà nel 2026". Sull'avvio dei lavori del palazzetto dello sport, Serfilippi ha parlato del 2027, forse il 2028, e comunque dove si farà è ancora tutto da chiarire: all'ex zuccherificio se andrà in porto la permuta con l'area di Chiaruccia (la stima dei terreni affidata all'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere consegnata – sempre secondo Serfilippi – a febbraio 2026) altrimenti si dovrà ipotizzare una nuova collocazione.

