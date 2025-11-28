Beyuku Juve il calciatore del Modena nel mirino dei bianconeri | l’opportunità del contratto può far comodo a Spalletti Il ruolo è cruciale

Beyuku Juve, il francese in scadenza è l’opportunità low cost per la fascia di Spalletti a gennaio. Gioca nel Modena in Serie B. La Juventus ha messo nel mirino un nuovo talento per risolvere l’emergenza terzini. Il nome svelato per il calciomercato di gennaio è Gady Beyuku, esterno francese classe 2005 in forza al Modena. I bianconeri sono molto interessati al ragazzo grazie alle sue qualità e alla situazione contrattuale favorevole. L’accordo di Beyuku con gli emiliani è formalmente in scadenza a giugno, anche se il club ha un’opzione per il rinnovo fino al 2028. Secondo Calciomercato.com, la Juve spera di poter chiudere a gennaio a cifre basse, approfittando della finestra per assicurarsi il giocatore a un costo contenuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

