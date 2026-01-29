La schedatura come prassi | anche a scuola si nota un sensibile cambiamento nell’aria che tira

Da settimane si parla di una nuova prassi nelle scuole italiane: la schedatura degli studenti palestinesi. La Direzione Generale per gli Affari Internazionali del Ministero ha inviato una nota agli Uffici Scolastici Regionali, chiedendo di raccogliere dati sugli alunni provenienti dalla Palestina. La richiesta riguarda anche eventuali percorsi di inserimento dedicati. La decisione ha suscitato reazioni e preoccupazioni tra insegnanti, genitori e rappresentanti delle comunità coinvolte.

La schedatura come prassi. Due notizie differenti, ma a loro modo convergenti. La prima. Una decina di giorni fa la Direzione Generale per gli Affari Internazionali del Mim ha inviato una nota agli Uffici Scolastici Regionali, invitandoli ad avviare una rilevazione degli alunni palestinesi presso le istituzioni scolastiche italiane per l'anno scolastico in corso, corredata da una sezione facoltativa riguardante informazioni specifiche su eventuali percorsi di inserimento appositamente predisposti. La notizia si diffonde in occasione della richiesta inoltrata dall'Usr Lazio, in realtà preceduta da quella dell'Usr Lombardia, che addirittura fissava la data di chiusura del censimento al 3 dicembre.

