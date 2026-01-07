L' aria che tira David Parenzo ko sugli sci | come si presenta in studio
Durante le festività natalizie, David Parenzo ha subito un incidente sugli sci, che ha influenzato il suo rientro in studio. La vicenda ha avuto ripercussioni sulla sua presenza in radio, dove collabora con Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24. Questo imprevisto ha segnato un inizio diverso per il giornalista, solitamente presente con regolarità nelle trasmissioni.
Tu chiamali se vuoi "imprevisti sulla neve". Le lunghe vacanze di Natale e Capodanno di David Parenzo sono state funestate da un incidente sugli sci che ha condizionato il ritorno al lavoro del giornalista, spalla di Giueppe Cruciani a La Zanzara, su Radio 24. In studio per la prima puntata post-Epifania di L'Aria che tira, su La7, Parenzo si è presentato in giacca e camicia, capello un po' garibaldino ma soprattutto con un vistoso tutore a sostegno del braccio sinistro, appeso al collo. La funzionalità della mano è preservata, e infatti il padrone di caso riesce anche a impugnare la carteletta, ma la mobilità del braccio è ancora limitata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
