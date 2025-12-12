L' aria che tira anche Parenzo sfotte Bonelli | Addirittura?

Nell'attuale scenario politico italiano, le tensioni interne alla sinistra emergono come una vera e propria guerra sotterranea. Tra battute e scontri verbali, anche figure come Parenzo si confrontano con le dinamiche e le polemiche che animano il dibattito politico, evidenziando come le tensioni siano meno visibili rispetto al conflitto in Ucraina, ma ugualmente accese.

La guerra vera è quella in Ucraina, ma quella politica si combatte dentro la sinistra italiana, con tutte le armi a disposizione. A L’aria che tira, su La7, l’hanno definita giustamente « opposizione a trazione limitata », perché non passa giorno senza che Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra non litighino su qualcosa. Sugli esteri e dintorni, poi, il campo largo si trasforma direttamente in campo minato. Un servizio girato al Monk, centro culturale alternativo-fighetto di Roma considerato da molti il “covo” di Elly Schlein e dei suoi fedelissimi, cristallizza la lontananza di Giuseppe Conte e dei grillini dall’alleato dem sul Ddl antisemitismo, messo a terra tra mille polemiche (perfino allo stesso Nazareno) da Graziano Delrio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'aria che tira, anche Parenzo sfotte Bonelli: "Addirittura?"

