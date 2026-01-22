Un'ordinanza del settore Governo del territorio stabilisce un termine di novanta giorni per la demolizione di un capannone abusivo di 970 metri quadrati situato a Marina, vicino al Carrione. L’azienda interessata è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro questo periodo, secondo le disposizioni vigenti in materia di tutela del territorio e delle normative edilizie.

Novanta giorni per demolire un capannone abusivo di 970 metri quadrati. È quanto impone l’ ordinanza del settore Governo del territorio a un’azienda che ha costruito un capannone abusivo, a circa dieci metri dal Carrione a Marina. A segnalare al Comune la costruzione abusiva è stato il Genio civile, che ha rilevato come il fabbricato ad uso industriale si trovi all’interno di una fascia a inedificabilità assoluta, con presenza di tubazioni di scarico verso il torrente e soggetta a numerosi vincoli di varia natura: idrogeologico, fascia di rispetto ferroviaria, sito di bonifica di Interesse regionale, tutela paesaggistica e pericolosità idraulica elevata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il capannone abusivo va demolito

