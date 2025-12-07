La Ruota della Fortuna Samira Lui commossa E spuntano i Jalisse
La puntata del 7 dicembre de La Ruota della Fortuna regala emozioni, vittorie e colpi di scena, rispettando le aspettative del programma che punta a premiare il talento e la bravura dei suoi concorrenti. Al timone dello show, ancora una volta, Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, per un duo collaudato e vincente. La Ruota della Fortuna: Roberto conquista l’auto, ma resta deluso. A conquistare il titolo di campione de La Ruota della Fortuna nella puntata del 7 dicembre è Roberto che, con un colpo di scena, supera tutti, battendo gli altri concorrenti. Anche in questa puntata del programma campione di ascolti di Canale 5 non sono mancati momenti divertenti e particolari. 🔗 Leggi su Dilei.it
