Questa sera la Roma torna a giocare all’Oaka Stadium di Atene, dopo 11 anni. La squadra di Mourinho affronta il Panathinaikos in una partita importante per l’Europa League. I giallorossi vogliono mettere in campo tutta la loro energia per ottenere un risultato positivo in trasferta.

Stasera la Roma scenderà in campo all’ Oaka Stadium di Atene per affrontare il Panathinaikos, nel match valido per l’ottava giornata della prima fase a campionato dell’ Europa League. Sulla panchina dei greci siede un volto tutt’altro che nuovo per i giallorossi. Alla guida della formazione ateniese c’è infatti Rafa Benítez, tecnico che la Roma ha incrociato più volte nel corso della sua carriera tra Valencia, Inter e Napoli. I precedenti raccontano di un equilibrio perfetto: dieci confronti ufficiali, cinque vittorie e cinque sconfitte per i gialloross i, senza alcun pareggio. Un dato curioso, soprattutto se rapportato a una Roma che anche in questa stagione sta raramente dividendo la posta in palio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - La Roma ritrova Benítez dopo 11 anni: tutti i precedenti

Approfondimenti su Roma Panathinaikos

Rafael Benitez ha raccontato di aver avuto un’occasione concreta con la Roma alcuni anni fa, ma alla fine non se ne fece nulla.

Dopo 50 anni, Samantha, adottata in tenera età a seguito della perdita della madre, ha deciso di utilizzare i social per cercare i suoi familiari biologici.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Panathinaikos

Argomenti discussi: Benitez: Roma fortissima. In passato mi contattarono, poi…; Roma agli ottavi di Europa League: ecco le possibili combinazioni; Cambio Campo - Antonopoulos: Il Panathinaikos non ha un'identità e ha molte assenze. Dopo lo scippo...; Panathinaikos-Roma, diverse assenze per Benitez. C’è Renato Sanches.

Dal Palazzo della Farnesina lo sguardo si allarga e ritrova il suo asse naturale: il Tevere. Fiume fondativo, infrastruttura storica e linea di attraversamento urbano, il Tevere è stato progressivamente marginalizzato nel racconto della città. Roma Terzo Millennio - facebook.com facebook

LIVE Alle 20.45 Roma-Milan, le ufficiali: Gasp ritrova Malen, c'è Nkunku con Leao x.com