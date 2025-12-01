Sensori bracciali smart e nuovi alloggi | il piano da 2 milioni del Comune di Livorno per gli anziani

Il Comune ha presentato un nuovo progetto rivolto agli anziani non autosufficienti che verrà sviluppato grazie ai fondi del Pnrr e che punta a favorire la permanenza a domicilio, riducendo il ricorso alle Rsa e garantendo maggiore autonomia a chi si trova in condizioni di fragilità. Il progetto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

? Finalmente in farmacia!? Protezione per i sensori : Confezione da 10 cerotti, ogni cerotto ha una durata di almeno 7 giorni. Prezzo di una confezione € 12,90 - facebook.com Vai su Facebook

Sensori, bracciali smart e nuovi alloggi: il piano da 2 milioni del Comune di Livorno per gli anziani - Il progetto finanziato con fondi Pnrr: tecnologia e servizi domiciliari per ridurre il ricorso alle Rsa e aumentare il benessere dei più fragili ... Lo riporta livornotoday.it

Ispirati alle stelle marine i nuovi sensori smart per il cuore - Sono ispirati alle stelle marine, e in particolare alla loro forma, i nuovi sensori smart per monitorare la salute del cuore: grazie alla presenza di più punti di contatto con la pelle vicino ... Segnala ansa.it

Nuovi parcheggi: sensori e colonnine intelligenti. «E si potrà pagare con bancomat e carte di credito» - Entro settembre saranno installati parcometri di ultima generazione, dotati di display a colori e capaci di accettare pagamenti non solo con monete e smart card, ma anche tramite bancomat e carte di ... Secondo ilgazzettino.it

I cestò diventano "sentinelle" smart. In arrivo i sensori per la raccolta dinamica - In particolare, grazie alla sperimentazione dei nuovi sensori, è possibile geolocalizzare in tempo reale i cestoni. romatoday.it scrive

Smartwatch, bracciali e anelli smart: quanto sono sicuri i dispositivi indossabili? - Orologi e occhiali intelligenti, auricolari e anelli smart, bracciali fitness, tecnologie mediche: i dispositivi indossabili sono sempre più diffusi, per via dei molti benefici che offrono. iodonna.it scrive