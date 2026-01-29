La risposta Olimpia alla crisi | bocciato Brown si torna sul mercato

Dopo tre sconfitte consecutive in casa e in Eurolega, l’Olimpia di Milano si muove sul mercato. La prima mossa è stata bocciare Brown, considerato il principale problema in cabina di regia. La società ora cerca un nuovo playmaker, anche se non è detto che questa sia l’unica soluzione. La squadra ha bisogno di cambiare passo per uscire dalla crisi.

Nel momento più difficile della nuova gestione tecnica, con Peppe Poeta subentrato da due mesi al dimissionario Ettore Messina, reduce da tre sconfitte casalinghe di fila, e da tre sconfitte di fila in Eurolega che rischiano di compromettere il cammino in coppa, l'Olimpia ha individuato nel ruolo di play il primo problema su cui intervenire. Bocciatura per Lorenzo Brown, sconfessando uno dei più importanti arrivi estivi: consequenziale il ritorno sul mercato, anche se non è facile che arrivi qualcuno, per lo meno nell'immediato. Un intervento sul mercato è sempre stato in agenda ma, nel dubbio se fosse troppo tardi per risollevarsi in Eurolega e troppo presto per fare una scelta mirata per il campionato, i risultati hanno accelerato le riflessioni per uscire dal limbo.

