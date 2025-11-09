Infortunio Hakimi il PSG si ri tuffa sul mercato per sostituire l’ex Inter? La risposta di Luis Henrique

Inter News 24 : ecco cos’ha detto. Una serata di Champions League disastrosa per il Paris Saint-Germain, che esce dalla sfida contro il Bayern Monaco non solo con una sconfitta, ma con un’infermeria sovraffollata che preoccupa il tecnico Luis Enrique. Il club parigino perde in un colpo solo tre pedine fondamentali, tutte costrette a uno stop che si preannuncia di diverse settimane. Come riportato da Sport Mediaset, la situazione più grave è quella dell’ex terzino dell’Inter, Achraf Hakimi. L’esterno marocchino ha subìto una grave distorsione alla caviglia sinistra ed è stato costretto a lasciare il campo in lacrime al 48? del primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Hakimi, il PSG si ri tuffa sul mercato per sostituire l’ex Inter? La risposta di Luis Henrique

