Olimpia Milano la crisi è ufficiale | Ettore Messina si dimette Panchina a Peppe Poeta

Un vero e proprio terremoto scuote il mondo del basket italiano: Ettore Messina ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di capo allenatore dell'Olimpia Milano, la squadra che guidava dal 2019 e di cui ricopriva anche la carica di President of Basketball Operations (ruolo che aveva già lasciato il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Olimpia Milano, la crisi è ufficiale: Ettore Messina si dimette. Panchina a Peppe Poeta

Altre letture consigliate

BREAKING: Ettore Messina officially STEPS DOWN as Olimpia Milano head coach Vai su X

All’indomani della sconfitta dell’Olimpia Milano a Trieste, in un match spettacolare che ha lasciato scie di elettricità nell’aria, arriva un vero scossone nel basket italiano: Ettore Messina, come anticipato da La Gazzetta dello Sport, ha rassegnato le dimissioni d - facebook.com Vai su Facebook

Diretta/ Milano Pistoia (risultato finale 95-80): l’Olimpia allontana la crisi con LeDay! (13 aprile 2025) - Non ci sarà una vera diretta tv di Milano Pistoia, la partita infatti sarà garantita solo dalla piattaforma DAZN e quindi in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Si legge su ilsussidiario.net

Olimpia, scontro diretto con la Stella Rossa: Mirotic vuole esserci - Grazie a una fantasmagorica prestazione balistica, con 17 triple a segno su 27 tentativi, l'Armani colse il ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Milano, a Madrid serve una Real Olimpia per l'impresa - Per vincere stasera a Madrid (palla a due alle 20:45) all'Olimpia Milano servirà un'impresa. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it