mourinho dice ai critici di non saltare dai balconi dopo il gol di trubin in champions league

Mourinho non ha voglia di polemiche. Dopo il gol di Trubin in Champions, il tecnico portoghese ha detto ai critici del Benfica di smetterla di saltare dai balconi e di rispettare i giocatori. Ha anche ammesso di aver avuto i suoi dubbi, ma alla fine la sua squadra ha conquistato la qualificazione agli spareggi, regalando un sorriso ai tifosi.

2026-01-29 02:46:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Jose Mourinho ha detto ai critici del Benfica di mostrare “rispetto” e ha ammesso che a un certo punto non aveva “idea” se la sua squadra avesse bisogno del gol in extremis segnato per raggiungere gli spareggi della fase a eliminazione diretta della Champions League con una vittoria sul Real Madrid. La nuova squadra di Mourinho era sul punto di uscire dalla competizione grazie ai gol segnati nell’ultima serata della fase a gironi, prima che il portiere Anatoliy Trubin realizzasse di testa il gol cruciale al 98? mentre il club portoghese batteva i 15 volte campioni d’Europa per 4-2 in casa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lisbona, 28 gennaio 2026 – Una serata che nessuno dimenticherà al Da Luz.

Mourinho dopo il 4-2 sul Real Madrid: A chi ci critica dico, non buttatevi dal balcone. Il Benfica tornerà a perdere e potrete ucciderci ancoraNon avevamo idea se il 3-2 sarebbe stato sufficiente e, quando ci siamo resi conto che non bastava, ho mandato Otamendi a giocare in attacco perché non potevo fare altre sostituzioni. E quando c'è s ... eurosport.it

