Roma il 1° febbraio è la prima domenica del mese | musei e siti archeologici gratis

Il 1° febbraio a Roma si potrà visitare gratuitamente una selezione di musei e siti archeologici del Sistema Musei di Roma Capitale. Questa iniziativa, che si svolge la prima domenica del mese, permette ai visitatori di esplorare gratuitamente alcune delle principali aree culturali e storiche della città, offrendo un’opportunità per conoscere meglio il patrimonio archeologico e artistico di Roma.

Roma, 26 gennaio – Ingresso gratuito per tutti il 1° febbraio – prima domenica del mese – nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. L'iniziativa, promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, offre l'opportunità di scoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della Capitale. Anche nella prima domenica di febbraio sarà possibile partecipare alle visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143, durante le quali guide esperte accompagneranno i visitatori alla scoperta delle maestose sale del Palazzo, fornendo approfondimenti sulla sua storia millenaria.

