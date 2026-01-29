La pizza fritta da Impasto tra memoria e identità
La pizza fritta di Impasto torna a far parlare di sé, portando alla memoria un pezzo di storia napoletana. La ricetta, nata tra le difficoltà del passato, resta un simbolo di ingegno e dignità. Oggi come allora, questa specialità conquista i palati e racconta una tradizione che non si spegne.
La pizza fritta è una delle più alte espressioni della cucina napoletana della necessità, figlia di un tempo difficile eppure carico di ingegno, dignità e sapore. Nasce tra i vicoli di Napoli durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i forni a legna erano spesso distrutti dai bombardamenti e gli ingredienti più nobili diventavano un lusso irraggiungibile. Fu allora che le donne dei bassi (umili abitazioni a piano terra sulla strada), le leggendarie pizzaiuole, trasformarono un semplice impasto in un cibo completo e confortante, friggendolo in olio bollente e restituendo alla città un gesto quotidiano di resistenza. 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondimenti su Impasto Napoli
Santa Maria Capua Vetere, memoria e identità nella pizza fritta di Salvatore Cozzolino
A Santa Maria Capua Vetere, Salvatore Cozzolino mette in mostra tutta la sua passione per la pizza fritta.
Impasto la pizza sapiente di Salvatore Cozzolino
Salvatore Cozzolino, esperto pizzaiolo napoletano, ha perfezionato l’arte dell’impasto con attenzione e passione.
PIZZA FRITTA NAPOLETANA
Ultime notizie su Impasto Napoli
Argomenti discussi: Masardona, la canonizzazione della pizza fritta partenopea; Marcello re della pizza alla fiera di Rimini; A Napoli ci sono due ventenni che hanno creato una startup tutta dedicata alla torta caprese; Quanto costa Ultra, pizzeria cool di Milano che fa pizze con anguilla.
La pizza fritta da Impasto tra memoria e identitàLa pizza fritta è una delle più alte espressioni della cucina napoletana della necessità, figlia di un tempo difficile eppure carico di ingegno, dignità e ... 2anews.it
La riscossa della pizza fritta. È lei la nuova regina dell'arte biancaNei gesti, nelle atmosfere e nei profumi della Napoli di un tempo: è qui che si devono ricercare le origini della pizza fritta. Quella che raccontava De Sica ne L’oro di Napoli, a rievocare l’anima ... gamberorosso.it
Pizza Sol Levante di Vincenzo Capuano Ingredienti: Per l’impasto: • 1 kg di farina 0 • 3 g di lievito fresco di birra • 650 ml di acqua • 25 g di sale • 20 ml di olio evo • Semola di grano duro per spolvero Per il condimento: • 100 g di ricotta • 80 g di pomodorini d - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.