La pizza fritta da Impasto tra memoria e identità

La pizza fritta di Impasto torna a far parlare di sé, portando alla memoria un pezzo di storia napoletana. La ricetta, nata tra le difficoltà del passato, resta un simbolo di ingegno e dignità. Oggi come allora, questa specialità conquista i palati e racconta una tradizione che non si spegne.

La pizza fritta è una delle più alte espressioni della cucina napoletana della necessità, figlia di un tempo difficile eppure carico di ingegno, dignità e sapore. Nasce tra i vicoli di Napoli durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i forni a legna erano spesso distrutti dai bombardamenti e gli ingredienti più nobili diventavano un lusso irraggiungibile. Fu allora che le donne dei bassi (umili abitazioni a piano terra sulla strada), le leggendarie pizzaiuole, trasformarono un semplice impasto in un cibo completo e confortante, friggendolo in olio bollente e restituendo alla città un gesto quotidiano di resistenza. 🔗 Leggi su 2anews.it

A Santa Maria Capua Vetere, Salvatore Cozzolino mette in mostra tutta la sua passione per la pizza fritta.

Salvatore Cozzolino, esperto pizzaiolo napoletano, ha perfezionato l’arte dell’impasto con attenzione e passione.

PIZZA FRITTA NAPOLETANA

