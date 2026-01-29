A Santa Maria Capua Vetere, Salvatore Cozzolino mette in mostra tutta la sua passione per la pizza fritta. La prepara con orgoglio, portando avanti una tradizione che nasce dalla necessità di tempi difficili. La sua pizza non è solo cibo, ma un modo per rivivere un pezzo di storia e identità locale. La gente del posto la cerca, perché sa che in ogni morso si sente il sapore di un passato che ancora vive.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – La pizza fritta è una delle più alte espressioni della cucina napoletana della necessità, figlia di un tempo difficile eppure carico di ingegno, dignità e sapore. Nasce tra i vicoli di Napoli durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i forni a legna erano spesso distrutti dai bombardamenti e gli ingredienti più nobili diventavano un lusso irraggiungibile. Fu allora che le donne dei bassi ( umili abitazioni a piano terra sulla strada), le leggendarie pizzaiuole, trasformarono un semplice impasto in un cibo completo e confortante, friggendolo in olio bollente e restituendo alla città un gesto quotidiano di resistenza. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Santa Maria Capua Vetere, memoria e identità nella pizza fritta di Salvatore Cozzolino

Approfondimenti su Santa Maria Capua Vetere

Impasto, firma di Salvatore Cozzolino ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere, rappresenta un punto di riferimento nella tradizione della pizza campana.

