Salvatore Cozzolino, esperto pizzaiolo napoletano, ha perfezionato l’arte dell’impasto con attenzione e passione. La sua esperienza si traduce in una pizza che unisce tecnica e tradizione, mantenendo vivo il calore e l’autenticità della cucina partenopea. Con un approccio riflessivo e sobrio, Cozzolino valorizza ogni fase del processo, offrendo un prodotto che rispetta le radici e la cultura della pizza napoletana.

Salvatore Cozzolino (nella foto) appartiene a quella rara schiera di pizzaioli che hanno saputo trasformare il mestiere in un esercizio di pensiero, senza mai smarrire il calore popolare della pizza napoletana. Impasto Pizzeria, attiva tra Aversa e Santa Maria Capua Vetere, è oggi il riflesso più autentico di un percorso costruito con rigore, studio e una passione che non conosce scorciatoie. Nato a Napoli e formatosi professionalmente come tecnico di laboratorio biomedico, Cozzolino ha portato con sé nel mondo dell’arte bianca un metodo scientifico fatto di osservazione, precisione e continua verifica. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Impasto la pizza sapiente di Salvatore Cozzolino

Impasto, la firma consapevole di Salvatore Cozzolino

Impasto, la firma consapevole di Salvatore Cozzolino, rappresenta l’impegno e la cura nella tradizione della pizza campana. Con una formazione solida e un approccio rispettoso delle tecniche autentiche, Cozzolino si distingue come interprete rigoroso e appassionato di questa arte. La sua filosofia si concentra sulla qualità degli ingredienti e sulla precisione dei metodi, offrendo un prodotto autentico e riconoscibile, frutto di esperienza e dedizione.

Impasto, la firma consapevole di Salvatore Cozzolino ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere

Impasto, firma di Salvatore Cozzolino ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere, rappresenta un punto di riferimento nella tradizione della pizza campana. Con un approccio accurato e consapevole, Cozzolino si distingue per la qualità e l’attenzione ai dettagli, mantenendo vive le radici di un'arte culinaria autentica e rispettosa delle tradizioni locali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

World pizza day, i segreti dell'impasto perfetto secondo il maestro Enzo Coccia e 5 ricette da provare (c'è anche quella amata da Jill Biden) - Il pizzaiolo napoletano spiega come nasce il panetto perfetto e parla del progetto «Metti un disco» ... msn.com