Treviglio 4 milioni per il Piano del diritto allo studio

A Treviglio è stato approvato il Piano del diritto allo studio 2025/2026, con un investimento totale di 4 milioni di euro. Per la prima volta, il documento è stato redatto in forma analitica, offrendo un'analisi dettagliata di tutte le voci che contribuiscono alla definizione delle risorse destinate al settore.

Treviglio. Approvato il Piano per il diritto allo studio 20252026. Per la prima volta il documento è stato redatto in forma analitica, con un dettaglio puntuale di tutte le voci che compongono quello che è l’investimento complessivo. La spesa per l’anno scolastico in corso ammonta a 4.167.428 euro: 3.325.184 euro sono destinati a sostenere direttamente scuole, servizi educativi e inclusione, mentre 842.244 euro riguardano investimenti e manutenzioni ordinarie e straordinarie, calcolati sull’anno solare 2025. “Il Piano – spiega la vicesindaco Pinuccia Prandina – indica quali scelte l’amministrazione comunale intende perseguire annualmente per garantire il diritto all’istruzione, che riteniamo fondamentale perché promuove lo sviluppo personale e sociale, combatte la povertà e la discriminazione, e contribuisce a costruire società più democratiche e pacifiche È un atto politico e sociale concreto che, formalizzato con una deliberazione, rende trasparenti le azioni di cura che andremo a svolgere per gli studenti e per le scuole della città”. Bergamonews.it

