La Fiamma Olimpica a Bergamo lunedì 2 febbraio | Ilaria Galbusera prima tedofora il percorso in città

La Fiamma Olimpica arriva a Bergamo lunedì 2 febbraio. Ilaria Galbusera apre il percorso con il classico passaggio della torcia tra le strade della città. La carovana procede lentamente, circa 5 chilometri all’ora, con i tedofori che camminano a passo svelto. La maggior parte di loro si muove con tranquillità, senza rischiare che la fiamma si spenga. In mezzo al gruppo, un caravan porta una lanterna con il fuoco olimpico, pronto a intervenire se necessario.

Bergamo. La carovana percorre circa 5 chilometri ogni ora. L’andatura della maggior parte dei tedofori è simile a una camminata spedita: il rischio che la Fiamma si spenga è basso, ma nel cuore del convoglio un caravan trasporta una lanterna con il fuoco olimpico per alimentarla in caso di necessità. La Fiamma Olimpica attraverserà la città di Bergamo lunedì 2 febbraio seguendo un percorso di poco più di 11 chilometri scelto da Fondazione Milano Cortina, organizzatrice della manifestazione. Quella cittadina è la tappa numero 57 dell’itinerario della spedizione, che nelle ultime settimane è in viaggio tra Lombardia e Veneto per raggiungere Milano dove venerdì 6 febbraio è prevista la cerimonia di apertura dei Giochi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Fiamma Olimpica

Il 2 febbraio a Bergamo si svolgerà la consegna della fiamma olimpica, con la partecipazione di pasotti e Paola Magoni come tedofori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fiamma Olimpica

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo; Bassano del Grappa ospita il passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026; Lunedì 26 gennaio la Fiamma Olimpica arriva a Cortina d'Ampezzo; La fiaccola olimpica in Alto Adige: una giornata di passione e gioia.

La Fiamma Olimpica attraversa la Lombardia: da Livigno a Lecco un viaggio di sport, musica e condivisioneIl Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 entra nel vivo del suo passaggio in Lombardia, dopo aver lasciato il Trentino-Alto Adige, illuminando vallate alpine, borghi e città con un perc ... primalavaltellina.it

Fiamma olimpica, oggi la tappa di Cortina d'Ampezzo: il percorsoLa tappa numero 50 unisce passato e futuro: siamo a 70 anni dalla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali del 1956 e a pochi giorni dall'inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026. La fiaccola ... tg24.sky.it

Ecco la fiamma olimpica #dolomiti #italia #valdefasha #trentino #valdifassa #fassatal #moenalovers #moenalafatadelledolomiti #unescoworldheritage #dolomites #unesco #italy #visitmoena #moena #neve #snow #fata #sanpellegrino #Lusia #marcial - facebook.com facebook

La Fiamma Olimpica a #Cortina sulle piste da sci e bob #olimpiadiinvernali x.com