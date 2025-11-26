Pallavolista rischia la vita in una rapina le sparano a bruciapelo alla schiena | il racconto shock

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Julia Rocha Marques de Azevedo è la giocatrice di volley brasiliana "viva per miracolo". Il proiettile le ha trapassato la schiena senza colpire né la spina dorsale né organi vitali: "Ringrazio Dio per avermi dato un'altra possibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

