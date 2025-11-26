Pallavolista rischia la vita in una rapina le sparano a bruciapelo alla schiena | il racconto shock
Julia Rocha Marques de Azevedo è la giocatrice di volley brasiliana "viva per miracolo". Il proiettile le ha trapassato la schiena senza colpire né la spina dorsale né organi vitali: "Ringrazio Dio per avermi dato un'altra possibilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ancora un tris di vittorie per il Cuore di Mamma CUTROFIANO VOLLEY. Rischia di non fare più notizia perché da diverse settimane si celebrano i tre punti per tutte le prime squadre di casa Cutrofiano, ma nulla è mai scontato, anzi con squadre - facebook.com Vai su Facebook
Pallavolista rischia la vita in una rapina, le sparano a bruciapelo alla schiena: il racconto shock - Il proiettile le ha trapassato la schiena senza colpire né la spina dorsale né organi vitali: “Ringrazio Dio ... Segnala fanpage.it