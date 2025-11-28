In questo video Laura Boldrini non ha detto che serve un contratto per avere rapporti sessuali

Un utente ha rilanciato la notizia, circolata su ImolaOggi il 24 settembre 2025 e già smentita da Open, secondo cui la deputata del Partito democratico Laura Boldrini avrebbe detto che «ci vogliono dei contratti per avere rapporti sessuali» e che «bisogna firmare un modulo, un formulario» prima di consumare. L’utente ha quindi pubblicato un video che mette insieme il titolo del sito con una clip in cui Boldrini sembra confermare questa interpretazione. Le frasi in questione, però, estratte da un contenuto più ampio pubblicato dalla stessa Boldrini, sono fuori contesto e non rispecchiano il pensiero né le intenzioni della deputata. 🔗 Leggi su Open.online

