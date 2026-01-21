Rojava l’Europa e la Nato allineate con gli Usa

L’intervento delle forze statunitensi nel nord-est della Siria ha suscitato diverse reazioni in Europa, con alcuni paesi che mantengono un atteggiamento di neutralità, altri che mostrano appoggio e altri ancora che si astengono dall’intervenire. Questa situazione evidenzia il ruolo degli alleati occidentali e il loro rapporto con la politica degli Stati Uniti nella regione. Un’analisi delle dinamiche geopolitiche e delle posizioni europee rispetto alla questione curda.

Le reazioni al voltafaccia di Trump Rutte entusiasta scrive a Trump: «Quello che hai ottenuto oggi in Siria è incredibile» Le reazioni al voltafaccia di Trump Rutte entusiasta scrive a Trump: «Quello che hai ottenuto oggi in Siria è incredibile» Di fronte all’aggressione delle zone autonome curde nel nord-est della Siria con il placet Usa, in Europa c’è chi tace – quasi tutti -, chi acconsente e chi ha già parlato con i fatti. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ad esempio, il 9 gennaio portava in dono l’offerta di partmership politica, la cancellazione delle sanzioni e l’elargizione di 620 milioni di euro a Ahmed al Sharaa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

ROJAVA: LE FDS ALLA RESISTENZA TOTALE CONTRO DAMASCO. NESSUNA RESA. LA VOLONTA’ DEI POPOLI E’ PIU’ FORTE DI QUALSIASI ATTACCO E OCCUPAZIONE.Rojava, Siria del Nord e dell’Est: ore drammatiche - e decisive - per le popolazioni che da una dozzina d'anni portano avanti, in un Medio Oriente e un mondo in fiamme, il progetto di una società inte ... radiondadurto.org

Bakur, Kurdistan Turco. Migliaia di persone si sono riversate da ieri sera nelle strade marciando verso i confini siriani per sostenere la resistenza del Rojava. Persone comuni, giovani, donne, lavoratori, che affrontano a viso aperto gli spari della polizia di fronti - facebook.com facebook